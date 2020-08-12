Певица из РФ Глюкоза жалуется на украинских пограничников: Спрашивали, чей Крым

Наталья Ионова, которую не пустили в Украину, обвинила сотрудников ГПСУ в "монтаже видео" и в том, что ее, мол, "бросили в топку политического фарса"

Российская певица Наталья Ионова (Глюкоза), которую не пустили в Украину из-за незаконной поездки в Крым, пожаловалась в Instagram, что пограничники в аэропорту Борисполь "развернули настоящую спецоперацию" - "давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка".

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Россиянка посетовала, что с ней "все время говорили на украинском языке", который она якобы не понимает.

"Человек снова и снова задавал вопрос: "Чей Крым?". Я пыталась объяснить, что я артист, что... я вне политики и просто еду к друзьям... На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?" - возмущается она.

По ее мнению, пограничникам "нужно было одно - чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно".

Ионова жалуется, что ее "бессовестно унижали, провоцировали, использовали, делали пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, где людям навязывают, кто друг, а кто враг".

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Пользователи Instagram заявили у нее в блоге, что на видео допроса слышно, что с ней общаются на русском языке, и усомнились, что кто-то устроил монтаж. Также в комментариях отметили, что она "не могла вспомнить" дату поездки в Крым, хотя побывала там сразу после совершённой оккупации.

6 августа 2020-го российскую певицу Глюкозу завернули в аэропорту Борисполь обратно: она летела из Минска. Аргументация: посещала временно оккупированный Крым в нарушение законов, то есть ездила туда в 2014-м не через украинские пункты пропуска, а прямым рейсом Москва-Симферополь. Ей запрещен въезд в Украины на три года.

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Евгений Пилипенко

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