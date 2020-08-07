Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года. За Крым – видео

Российской певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, запретили на три года въезд в Украину за незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Россиянка прибыла в Борисполь рейсом из Минска с частной целью, однако здесь ее остановили пограничники. Они выяснили, что Глюкоза посещала Крым с нарушением украинского законодательства.

Сначала певица говорила правоохранителям, что была в Крыму в 2013 году. Потом признала, что приезжала на полуостров в 2014-м на фестиваль, прибыв на самолете из Москвы "по приглашению организаторов". При этом она "не помнит", в каком именно крымском городе была.

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Глюкоза сказала пограничникам, что она "не политик", "никак не относится" к оккупации Крыма и для нее "намного важнее иметь возможность посещать Украину".

После этого ей поставили штамп о запрете въезда в Украину на три года. Певица "не понимает" причин такого решения.

вум российским актерам, которые играют в спектакле Идеальный свидетель, запретили въезд в Украину на 10 лет. 7 февраля д

14 июля аналогичное наказание за аналогичное правонарушение получил российский актер Антон Пампушный.

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