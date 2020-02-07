Двум актерам из России запретили въезд в Украину на 10 лет

Фото: dpsu.gov.ua

Двум российским актерам, которые играют в спектакле Идеальный свидетель, запретили въезд в Украину на 10 лет. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Пограничники не уточняют имен актеров, однако на афише спектакля указаны Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Театральная труппа попыталась попасть в Украину на границе с Молдовой. Пограничники установили, что двое актеров ранее участвовали в съемках фильма на территории временно оккупированного Крыма. Им запретили въезд на три года. Еще двоих россиян не пустили, так как они не смогли подтвердить цель своей поездки. Остальные члены труппы отказались ехать в Украину.

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Уже через несколько часов труппа вновь попыталась пересечь границу, но уже в другом контрольно-пропускном пункте. Двоим актеров, у которых уже был запрет, выписали штраф и продлили запрет на посещение Украины до 10 лет. Остальным четырем участникам дали три года запрета.

7 февраля спектакль должен был состояться в Одессе. Страница мероприятия на сайте по продаже билетов Concert.ua уже недоступна.

31 января СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

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