СБУ не проверяла визит Dr. Alban в Крым, так как он не россиянин

Dr. Alban (фото -ROMAN JOCHER/ЕРА)

Служба безопасности не проверяла визит шведского певца Dr. Alban во временно оккупированный Крым и не запрещала ему въезд на территорию Украину, поскольку "уполномочена проверять исключительно граждан страны-агрессора". Об этом говорится в ответе СБУ на запрос, который опубликовал на странице в Facebook Совет общественного контроля НАБУ.

При этом в СБУ отметили, что принимать меры в отношении лиц, которые нарушали правила пересечения границ Украины, должны в Госпогранслужбе.

Ранее Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, отредактировал свой пост в Іnstagram в новогоднем шоу Вечерний квартал. Dr. Alban выступил , удалив упоминание о том, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента".

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