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СБУ не проверяла визит Dr. Alban в Крым, так как он не россиянин

СБУ не проверяла визит Dr. Alban в Крым, так как он не россиянин - Фото
Dr. Alban (фото -ROMAN JOCHER/ЕРА)
24.01.2020, 13:00

СБУ не запрещала певцу въезд в Украину

Служба безопасности не проверяла визит шведского певца Dr. Alban во временно оккупированный Крым и не запрещала ему въезд на территорию Украину, поскольку "уполномочена проверять исключительно граждан страны-агрессора". Об этом говорится в ответе СБУ на запрос, который опубликовал на странице в Facebook Совет общественного контроля НАБУ.

При этом в СБУ отметили, что принимать меры в отношении лиц, которые нарушали правила пересечения границ Украины, должны в Госпогранслужбе.

  • Ранее Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, отредактировал свой пост в Іnstagram, удалив упоминание о том, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента". Dr. Alban выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал.

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Крым сбу dr.alban
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