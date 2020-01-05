Глава ГПСУ: Президент не влиял на въезд Dr. Alban в Украину

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявляет, что президент Владимир Зеленский не влиял на въезд певца Dr. Alban в Украину. Об этом он написал в Facebook.
"Подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И на решение охранников границы по пропуску ли непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", - написал Дейнеко.
Глава ГПСУ отмечает, что государственную границу артист пересекал в соответствии с действующим законодательством. Отказать иностранцам в пересечении границы можно путем поручения правоохранительным органам. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.
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