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Глава ГПСУ: Президент не влиял на въезд Dr. Alban в Украину

Глава ГПСУ: Президент не влиял на въезд Dr. Alban в Украину - Фото
Сергей Дейнеко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.01.2020, 15:38

По данным ГПСУ, границу певец пересекал в соответствии с законом

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявляет, что президент Владимир Зеленский не влиял на въезд певца Dr. Alban в Украину. Об этом он написал в Facebook.

"Подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И на решение охранников границы по пропуску ли непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", - написал Дейнеко.

Глава ГПСУ отмечает, что государственную границу артист пересекал в соответствии с действующим законодательством. Отказать иностранцам в пересечении границы можно путем поручения правоохранительным органам. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

  • Ранее Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, отредактировал свой пост в Іnstagram, удалив упоминание о том, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента". Dr. Alban выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал.

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Володимир Зеленский﻿ глава гпсу Dr. Alban
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