Российский актер прилетел в Украину на съемки: получил запрет на въезд - видео

Российcкому актеру, который посещал территорию временно оккупированного Крыма, на три года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Россиянин прилетел в аэропорт Борисполь рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников", - отметили в Госпогранслужбе.

Во время общения мужчина 1982 года рождения отказывался признать посещение полуострова.

"Он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году. Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили, в том числе на временно оккупированном полуострове", - уточнили в пресс-службе.

Этот фильм получил субсидию от Минкультуры РФ.

В Украину, по словам актера, он прибыл для съемок.

По информации источников LIGA.net, речь идет об Антоне Пампушном.

вум российским актерам, которые играют в спектакле Идеальный свидетель, запретили въезд в Украину на 10 лет. 7 февраля д

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