Российский актер прилетел в Украину на съемки: получил запрет на въезд - видео

Российcкому актеру, который посещал территорию временно оккупированного Крыма, на три года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Россиянин прилетел в аэропорт Борисполь рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников", - отметили в Госпогранслужбе.
Во время общения мужчина 1982 года рождения отказывался признать посещение полуострова.
"Он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году. Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили, в том числе на временно оккупированном полуострове", - уточнили в пресс-службе.
Этот фильм получил субсидию от Минкультуры РФ.
В Украину, по словам актера, он прибыл для съемок.
По информации источников LIGA.net, речь идет об Антоне Пампушном.
Читайте также: Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить