Обсуждать поставки воды в Крым можно, если РФ признает себя оккупантом — посол в ООН

РФ должна обратиться к Украине не с угрозами и истериками, а с просьбой, как страна-оккупант, сказал Сергей Кислица

Обсуждать возобновление поставок воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия признает себя страной-оккупантом и официально обратится к властям Украины с соответствующей просьбой. Об этом в интервью изданию Крым.Реалии сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России, – ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция", - сказал Кислица.

По его информации, пока РФ не обращалась к Украине с просьбой начать диалог по этой проблеме.







Вадим Ребрина

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