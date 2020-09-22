Обсуждать поставки воды в Крым можно, если РФ признает себя оккупантом — посол в ООН
РФ должна обратиться к Украине не с угрозами и истериками, а с просьбой, как страна-оккупант, сказал Сергей Кислица
Обсуждать возобновление поставок воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия признает себя страной-оккупантом и официально обратится к властям Украины с соответствующей просьбой. Об этом в интервью изданию Крым.Реалии сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
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"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России, – ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция", - сказал Кислица.
По его информации, пока РФ не обращалась к Украине с просьбой начать диалог по этой проблеме.
- 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.
- 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.
- 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.
- 22 сентября в Северном Крыму без воды остались 29 сел.
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