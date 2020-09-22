В Северном Крыму пересыхают скважины, села остаются без воды

В Симферополе из-за низкого давления вода во многих домах не поднимается выше пятого этажа, в Алуште вводят график подачи воды

В Северном Крыму без воды остались 29 сел, сообщает Новая газета со ссылкой на совещание оккупационной администрации.

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В крымских селах пересыхают скважины, воду будут доставлять цистернами.

В 39 поселениях, где с конца августа воду подают по графику, наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.

В Симферополе в 45 многоэтажках из-за низкого давления вода не поднимается выше пятого этажа, люди ходят с ведрами к баками, установленным в каждом квартале города.

Из-за введения графика подачи воды в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки. От жителей поступают жалобы на качество воды в Симферополе: у нее желто-коричневый оттенок.

Начались ограничения подачи воды и на Южном берегу Крыма. Воды нет на ряде улиц в поселке Партенит, с 23 сентября вводятся ограничения в Алуште.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.

воду стали подавать почасово. 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.

потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки. 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.

Денис Юдин

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