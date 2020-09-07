В Крыму вводят жесткий этап ограничений подачи воды. ООН возлагает ответственность на РФ

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека возложили на Россию главную ответственность за обеспечение Крыма питьевой водой

С сегодняшнего дня, 7 сентября, в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах вводится третий, самый жесткий, этап экономии воды. Сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу оккупационной администрации.

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Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть районов будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

На третьем этапе потребление воды снизится до 100 000 кубометров в сутки вместо 160 000 кубов.

Сегодня в управлении верховного комиссара ООН по правам человека в комментарии РИА Новости возложили на Россию главную ответственность за обеспечение Крыма питьевой водой.

В июле в оккупированном Крыму ухудшилось состояние Белогорского водохранилища - вслед за высыханием верхнего водоема полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды . Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды.

Так называемому министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма страна-оккупант Россия выделила 200 млн рублей на сокращение непредвиденных потерь воды в распределительной сети.

Позиция Украины - водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Однако 25 августа первый президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в разговоре с Дмитрием Гордоном заявил , что воду в захваченный Россией Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы ".

Вадим Ребрина

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