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Проблему с водой в Крыму оккупанты создают искусственно - МинВОТ

08.09.2020, 22:02
Проблему с водой в Крыму оккупанты создают искусственно - МинВОТ - Фото
Игорь Яременко (скриншот с видео)

Позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации

В оккупированном Крыму достаточно питьевой воды для потребностей граждан. Проблему с водой оккупанты создают искусственно. Об этом на брифинге в Херсоне заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

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"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал замминистра.

По словам Яременко, позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации.

  • В июле в оккупированном Крыму ухудшилось состояние Белогорского водохранилища - вслед за высыханием верхнего водоема полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной.
  • 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды.
  • 25 августа первый президент и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в разговоре с Дмитрием Гордоном заявил, что воду в захваченный Россией Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы". 
  • 7 сентября в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах ввели третий, самый жесткий, этап экономии воды. Потребление воды снизится до 100 000 кубометров в сутки вместо 160 000 кубов.
Вадим Ребрина
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