Проблему с водой в Крыму оккупанты создают искусственно - МинВОТ

Позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации

В оккупированном Крыму достаточно питьевой воды для потребностей граждан. Проблему с водой оккупанты создают искусственно. Об этом на брифинге в Херсоне заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал замминистра.

По словам Яременко, позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.