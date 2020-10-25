Ситуация критическая. У Зеленского рассказали об эпидемии COVID-19 в Крыму

По данным представительства президента в Крыму, на полуострове не хватает коек для больных коронавирусом

В Крыму сложилась критическая гуманитарная ситуация в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает представительство президента Владимира Зеленского в АР Крым.

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По данным ведомства, на полуострове наблюдаются такие проблемы:

– отсутствие коек для больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

– перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где они остаются без меднаблюдения;

– отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по желанию;

– отсутствие доступа к скорой помощи (время приезда скорой достигает 15 часов);

– отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19;

– искажение статистики заболеваемости оккупантами;

– отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;

– отсутствие надлежащего контроля за соблюдением противоэпидемических правил.

К таким выводам в ведомстве на основе мониторинга открытых источников, публикаций в социальных сетях, общения с жителями Крыма, а также анализа обращений в представительство.

В представительстве осудили оккупантов и предложили в ответ на гуманитарный кризис организовать для проживающих в Крыму украинцев онлайн-консультации у семейного врача. Также предлагается приблизить к пунктам пропуска аптеки с необходимыми препаратами и повысить внимание международных партнеров на нарушения оккупантов.

23 октября в Украине обновили список карантинных зон. В красную зону вошли 11 облцентров. Новые правила вступят в силу с понедельника, 26 октября.

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Марк Сировой

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