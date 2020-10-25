Ситуация критическая. У Зеленского рассказали об эпидемии COVID-19 в Крыму
По данным представительства президента в Крыму, на полуострове не хватает коек для больных коронавирусом
В Крыму сложилась критическая гуманитарная ситуация в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает представительство президента Владимира Зеленского в АР Крым.
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По данным ведомства, на полуострове наблюдаются такие проблемы:
– отсутствие коек для больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;
– перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где они остаются без меднаблюдения;
– отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по желанию;
– отсутствие доступа к скорой помощи (время приезда скорой достигает 15 часов);
– отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19;
– искажение статистики заболеваемости оккупантами;
– отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;
– отсутствие надлежащего контроля за соблюдением противоэпидемических правил.
К таким выводам в ведомстве на основе мониторинга открытых источников, публикаций в социальных сетях, общения с жителями Крыма, а также анализа обращений в представительство.
В представительстве осудили оккупантов и предложили в ответ на гуманитарный кризис организовать для проживающих в Крыму украинцев онлайн-консультации у семейного врача. Также предлагается приблизить к пунктам пропуска аптеки с необходимыми препаратами и повысить внимание международных партнеров на нарушения оккупантов.
- 23 октября в Украине обновили список карантинных зон. В красную зону вошли 11 облцентров. Новые правила вступят в силу с понедельника, 26 октября.
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