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Крым.Реалии: Киев в 2014-ом готовил десантную операцию, чтобы отбить Крым – видео видео

09.01.2021, 21:17
Сергей Кривонос (Фото с личной страницы в Facebook)
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Украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время оккупации его Россией в 2014 году. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ. Об этом говорится в фильме, подготовленном Крым.Реалии.

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В Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова, рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, в 2014-ом начальник Управления специальных операций Генерального штаба Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, в феврале его десантники готовились отправиться в Крым. Операция по освобождению полуострова должна была начаться в начале марта.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить вероятные попытки захвата территорий", – сказал Кривонос.

В фильме использованы интервью с бывшим начальником Генштаба ВСУ Владимиром Заманой, Игорем Смешко, который в 2014-ом был председателем Комитета по вопросам разведки при президенте, военными ВСУ, которые участвовали в тех событиях.

Как отмечается, операции помешало то, что находившаяся в Перевальном 36-я бригада – одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму – была сдана россиянам ее командиром Сергеем Стороженко.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Наталия Медведева
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