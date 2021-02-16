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Рада призвала НАТО, ООН и других осудить оккупацию Крыма. Не поддержала только ОПЗЖ

16.02.2021, 11:37
Рада призвала НАТО, ООН и других осудить оккупацию Крыма. Не поддержала только ОПЗЖ - Фото
Фракция Оппозиционной платформы - За жизнь (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада обратилась с призывом осудить оккупацию Крыма к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям ОБСЕ, НАТО и Организации черноморского экономического сотрудничества, парламентам и правительствам стран мира. Только фракция пророссийской партии ОПЗЖ не поддержала обращение.

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"За" проголосовали 314 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 9.

Голосование по фракциям:

Нардеп из ОПЗЖ Нестор Шуфрич объяснил позицию фракции "протестом против двойных стандартов" и "нарушением свободы слова и демократии в Украине".

Рада призывает международные организации:

– осудить действия России против территориальной целостности и суверенитета Украины;

– усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию до полного прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности Украины;

– продолжить политику непризнания попытки аннексировать Крым и Севастополь;

– консолидировать международное взаимодействие по восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе в рамках Крымской платформы;

– продолжить давление на Россию как государство, нарушающее международные соглашения, в том числе устав ООН и Общую декларацию прав человека;

– использовать дипломатические и санкционные механизмы для освобождения всех незаконно захваченных Россией граждан Украины;

– противостоять милитаризации Крыма;

– требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе;

– требовать от России остановить попытки расширить юрисдикцию на ядерные объекты в Крыму и Севастополе;

– осудить нарушения прав человека оккупационными властями;

– требовать от России остановить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма и Севастополя в места заключения на территории РФ;

– осудить действия России по преследованию за взгляды, мысли и участие в мирных собраниях, а также нарушения права на свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях;

– требовать от России незамедлительно выполнить решение Международного суда ООН по нарушению РФ конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и о борьбе с финансированием терроризма, в частности, отменит запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке;

– требовать от России остановить депортацию гражданского населения из Крыма и Севастополя и переселение граждан РФ на оккупированные территории Украины;

– требовать от России обеспечить беспрепятственный доступ правозащитников на оккупированные территории;

– применить все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам и органам власти РФ и оккупационным властям, причастным к проведению оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины;

– требовать от России немедленно прекратить системные нарушения Конвенции о защите культурных ценностей в случае конфликта.

Денис Юдин
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верховная рада ООН оккупация крыма милитаризация ОПЗЖ
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