Какие страны были против усиления резолюции ООН за российскую милитаризацию Крыма: список

Вчера, 7 декабря, Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию о проблеме российской милитаризации временно оккупированного Крыма и частей Черного/Азовского морей. Против нее проголосовали 17 стран во главе с Россией.

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По словам постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, Россия теряет голоса: на этот раз "против" проголосовало еще на две страны меньше. Со стороны Украине потерь голосов нет. "Но главное не математика, а содержание резолюции, которое с каждым годом усиливается; мы не стоим на месте", – подчеркнул он.

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"Против" были союзники Кремля по геополитике, диктаторские режимы и другие: Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве, а также Китай и сама Россия.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

"Воздержавшихся" было гораздо больше. Среди них – многие южноамериканские страны (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай), а также Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Казахстан, Мексика, Монголия, Оман, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Саудовская Аравия и Таиланд.

Голос Америки передает сообщение из постоянного представительства США при ООН: "Тот факт, что эти ежегодные резолюции привлекают широкую поддержку и соавторство, демонстрирует, что международное сообщество продолжит свои действия по противостоянию продолжающейся агрессии России в Украине. Крым – это Украина".

Первая резолюция ГА ООН 73/194 по милитаризации Крыма приняли 17 декабря 2018 года, обновленную впервые – 9 декабря 2019-го.

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Евгений Пилипенко

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