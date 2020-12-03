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"Украине не быть в НАТО и ЕС". Умер 20-й президент Франции, который поддержал захват Крыма

03.12.2020, 07:19
Жискар д'Эстен (скриншот из видеозаписи Euronews)

Коронавирус унес жизнь 20-го президента Франции Валери Жискара д'Эстена: вчера вечером, 2 декабря, он умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили во France-Presse, ссылаясь на его родственников.

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Политик был у руля республики с 27 мая 1974 года по 21 мая 1981-го и скончался в семейном доме в департаменте Луар и Шер.

По словам его родных, состояние здоровья 20-го президента Франции "резко ухудшилось" после госпитализации с сердечной недостаточностью в середине ноября – и врачи оказались бессильны.

Д'Эстен родился в состоятельной дворянской семье на оккупированной Францией территории Германии. Был правоцентристом, принимал участие в разработке Европейской конституции и выступал против принятия Турции в ЕС. Более 10 раз посещал СССР и РФ.

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Весной 2014 года выступил в поддержку российской оккупации Крыма.

"Крым был завоеван Россией два века назад. Хрущев по необъяснимым причинам отдал его Украине. <...> Это проблема мирная, демократическая, которую нужно решать спокойно. Это внутреннее дело только этих двух заинтересованных сторон. Западная Европа не имеет к этому отношения. Это выбор населения Крыма", – повторил он нарративы пропаганды Кремля в эфире росТВ.

Тогда же Д'Эстен заявил, что Украина "не станет членом ЕС и НАТО: это невозможно, но она может быть привилегированным партнером Европы". По его словам, "просто в России сильный режим" и "мы не антирусские во Франции, напротив, мы чувствуем, что близки с Россией".

Евгений Пилипенко
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