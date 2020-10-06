Умер Эдди Ван Хален – лидер группы Van Halen. У музыканта был рак горла

Знаменитому гитаристу Эдди Ван Халену было 65 лет

Сегодня, 6 октября, умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален, основатель группы Van Halen. Об этом сообщает LA Times.

Музыкант скончался в результате рака горла. Ему было 65 лет.

"Не могу поверить, что мне нужно это писать, но мой отец, Эдвард Лодевийк Ван Хален, сегодня утром проиграл долгую и тяжелую битву с раком, – написал его сын Вольфганг Ван Хален в Twitter. – Он был лучшим отцом, о котором я когда-либо мог мечтать. Каждый момент, которым я провел с ним на сцене и за ее пределами, был подарком ... Я так сильно тебя люблю, папа".

Эдди Ван Хален и его хард-рок-группа Van Halen изменили звучание и возможности электрогитары в 1970-х и 80-х годах, он считается одним из лучших гитаристов всех времен.

Эдди Ван Хален и его брат Алекс основали группу в 1972 году, в восьмидесятых Van Halen стал одним из наиболее популярных рок-коллективов в США.

Группа выпустила 12 альбомов, 10 из которых стали мультиплатиновыми.

Эдди Ван Хален входит в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Эдди Ван Хален известен как изобретатель особенного стиля игры на гитаре. Он считается одним из первых популяризаторов тэппинга.

Тэппинг – это техника исполнения на электрогитаре, когда гитарист правой рукой извлекает звук, ударяя пальцем по грифу, возбуждая колебания струны.

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Наталия Медведева

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