Музыка. В немецком соборе произошла первая за 7 лет смена аккорда в пьесе длиной в 639 лет

Произведение Джона Кейджа непрерывно исполняется в немецком соборе вот уже 19 лет

В соборе Святого Бурхарда немецкого города Хальберштадта впервые за семь лет сменили аккорд в исполнении пьесы американского композитора-минималиста Джона Кейджа "As Slow As Possible", которое по замыслу должно продолжаться в течение 639 лет. Об этом сообщает ВВС.

Композицию начали исполнять в 2001 году на специально для этого построенном органе. С тех пор звук производится непрерывно с помощью специальных технологических усовершенствований. К примеру, воздух в органе нагнетается мехами, которые приводят в движение посетители церкви, а также электровентилятор. На случай отключения электропитания установлены солнечные батареи и резервный генератор. Педали органа удерживаются мешочками с песком.

Это самое длинное и медленное музыкальное произведение в мире.

Его исполнение началось с паузы, которая длилась почти 18 месяцев. 5 февраля 2003 года исполнители произвели первый аккорд, состоявший из двух нот соль-диез и ноты си между ними. Он звучал до 5 июля 2005 года.

Вот, например, как происходила смена тона 5 июля 2010 г.

Джон Кейдж написал "As Slow As Possible" в 1985 году для международного фортепьянного конкурса. Произведение было написано в такой форме, что всякое следующее его исполнение не должно быть похоже на предыдущее. Кейдж не определил темп исполнения, но рекомендовал делать это "настолько медленно, насколько это возможно".

В 1997 году участники органного симпозиума в Троссингене - музыканты, философы и теологи — решили исполнять это произведение на органе в течение 639 лет. Продолжительность исполнения совпадает с датой создания первого в мире 12-тонового органа Блокверка.

Для исполнения произведения был построен специальный орган с небольшим числом труб, которые дополняются или заменяются по мере необходимости при переходе от аккорда к аккорду.

Опус "Organ²/ASLSP" для органа был написан в 1987 году. Это адаптация "As Slow As Possible" Кейджа, обычное исполнение которой на фортепьяно занимает от 20 до 70 минут.

Следующая смена аккорда должна состояться 5 февраля 2022 года. Исполнение пьесы, по замыслу, закончится в 2640 году. Проект финансируется за счет пожертвований посетителей собора Святого Бурхарда.

Справка. Творчество Джона Кейджа (1912-1991) значительно повлияло на современную музыку и современное концептуальное искусство. Так сложилось, что прежде всего он известен своей композицией "4′33″ 1952 года, во время исполнения которой не производится ни один звук. Исполнитель садится за фортепиано и в течение 4 минут 33 секунд просто сидит, не прикасаясь к клавишам. Содержание композиции составляют звуки окружающего пространства, слышимые во время исполнения.

Вадим Ребрина

