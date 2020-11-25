Умер Диего Марадона. Легендарному футболисту было 60 лет

Сегодня, 25 ноября, легендарный футболист Диего Марадона умер от остановки сердца. Ему было 60 лет. Об этом сообщает аргентинское информагентство Clarin.

Легенда футбола перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.

Ожидалось, что Марадона будет жить в доме рядом со своими старшими дочерьми.

Марадона, считающийся одним из величайших футболистов всех времен, помог Аргентине выиграть чемпионат мира в 1986 году, это было вершиной его выдающейся карьеры.

Он играл в клубный футбол за "Бока Хуниорс", "Наполи", "Барселону" и другие клубы, и миллионы поклонников футбола обожали его за блестящую игру.

Марадона был автором всемирно известной "руки Бога", которая выбила Англию из турнира 1986 года (когда засчитали гол, забитый кулаком).

Как известно, у Марадоны была наркотическая и алкогольная зависимость. В 2000 году он чуть не умер от сердечной недостаточности, вызванной кокаином, и после этого потратил годы на реабилитацию.

В 2005 году он перенес операцию обходного желудочного анастомоза, чтобы похудеть, а два года спустя снова был госпитализирован из-за алкогольного гепатита.

В Clarin назвали смерть Марадоны национальным потрясением, приговором, который был подписан несколько раз и теперь стал печальной реальностью.

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Наталия Медведева

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