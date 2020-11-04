В Аргентине госпитализировали и провели операцию на головном мозге Диего Марадоне

Оперировать футболиста врачи решились, когда его состояние ухудшилось и началась анемия

Один из лучших нападающих и звезда аргентинского футбола Диего Марадона был госпитализирован у себя на родине в одну из больниц города Ла-Плата. Вчера он перенес операцию на головном мозге – она прошла успешно, а сам футболист уже пришел сознание и чувствует себя хорошо, сообщает национальный спортивный ежедневник Аргентины Ole.

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Ранее врачи обнаружили у него субдуральную гематому (объемное скопление крови между мозговыми оболочками, вызывает сдавливание головного мозга – ред.).

Первые анализы Марадоны показывали положительную динамику, но потом состояние пациента ухудшилось, у него началась анемия и обезвоживание, и врачи приняли решение оперировать.

Личный врач 60-летнего футболиста Леопольде Луке отметил, что гематома, вероятно, образовалась в результате несчастного случая – во время занятий боксом или при падении на футбольном поле.

Операцию провели вечером во вторник, она длилась около полутора часов. Сегодня утром врачи сказали, что она прошла успешно, а состояние пациента находится "под контролем", он в сознании и уже выздоравливает.

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Дарья Мостовая

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