Пока без симптомов и в изоляции. Коронавирусом заболел Криштиану Роналду
Теперь игрок не сможет принять участие в матче со шведами, который состоится в эту среду
Португальский футболист, выступающий за сборную своей страны и итальянский клуб "Ювентус" Кришитану Роналду заразился коронавирусом, сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.
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Роналду наряду с другими игроками проходил очередное тестирование на COVID-19 и оно дало положительный результат, говорится в сообщении. Теперь звездный футболист не сможет сыграть в матче Лиги наций в составе сборной Португалии против Швеции, запланированном на 14 октября.
Заболевание пока проходит бессимптомно, Роналду изолировали и отправили на карантин, чувствует он себя хорошо.
Все остальные игроки сборной получили отрицательные результаты теста и продолжают готовиться к игре.
- 9 октября стало известно, что против Роналду и других игроков "Ювентуса" открыли уголовные дела за нарушение правил самоизоляции.
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