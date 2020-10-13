Пока без симптомов и в изоляции. Коронавирусом заболел Криштиану Роналду

Теперь игрок не сможет принять участие в матче со шведами, который состоится в эту среду

Португальский футболист, выступающий за сборную своей страны и итальянский клуб "Ювентус" Кришитану Роналду заразился коронавирусом, сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

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Роналду наряду с другими игроками проходил очередное тестирование на COVID-19 и оно дало положительный результат, говорится в сообщении. Теперь звездный футболист не сможет сыграть в матче Лиги наций в составе сборной Португалии против Швеции, запланированном на 14 октября.

Заболевание пока проходит бессимптомно, Роналду изолировали и отправили на карантин, чувствует он себя хорошо.

Все остальные игроки сборной получили отрицательные результаты теста и продолжают готовиться к игре.

9 октября стало известно, что против Роналду и других игроков "Ювентуса" открыли уголовные дела за нарушение правил самоизоляции.

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Дарья Мостовая

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