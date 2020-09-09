Футбол. Роналду хочет побить рекорд по голам за сборную: ему осталось забить восемь мячей

Звездный футболист Криштиану Роналду намерен побить мировой рекорд по голам за сборную, ему осталось забить восемь мячей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен побить мировой рекорд по голам за национальную сборную. Ему осталось забить восемь мячей. О своем намерении он заявил после победы над Швецией, сообщает пресс-служба UEFA.

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В матче со Швецией Роналду закатил два мяча – у него уже 101 взятие ворот. У нынешнего рекордсмена иранца Али Даеи 109 забитых мячей. Рекорд держится с 2006 года.

"Мне удалось забить 100 голов, а теперь пора побить и рекорд (109). Шаг за шагом. Я не одержим, поскольку верю, что рекорды приходят естественным путем", - заявил Роналду.

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Владислав Сердюк

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