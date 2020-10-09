СМИ: Против Роналду и игроков "Ювентуса" открыты уголовные дела – нарушили самоизоляцию

Уголовные дела открыты против футболистов Буффона, Дибалы, Куадрадо, Данило, Бентанкура и Демиры

Футболист Криштиану Роналду, а также некоторые его одноклубники накануне матча самовольно покинули самоизоляцию персонала "Ювентуса", против них открыты уголовные дела. Об этом сообщает Gazetta della sport.

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По информации издания, после того, как двое сотрудников клуба заразились коронавирусом, все представители "старой синьоры" были вынуждены изолироваться в отеле до получения окончательных результатов анализов.

Отмечается, что Роналду и его партнеры по команде сдали к тому моменту два отрицательных теста на коронавирус. Однако по протоколу Итальянской федерации футбола изоляцию можно прекращать только после трех отрицательных тестов.

Как сообщает издание, это не устраивало лично Роналду - из-за этого он не смог бы сыграть за сборную Португалии в матче против Испании. Поэтому он самовольно решил покинуть отель.

Источник сообщает, что примеру португальца последовали остальные футболисты: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демира, а также Джанлуиджи Буффон, которые как и Роналду направились в свои национальные сборные.

5 октября сообщалось, что сборная Украины по футболу Сборная Украины из-за травм и вспышки коронавируса потеряла сразу 12 игроков перед товарищеским матчем со сборной Францией. Позднее COVID-19 обнаружили у еще двух человек.

8 октября у девяти футболистов и девяти работников донецкого "Шахтера" обнаружили коронавирус.

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Станислав Стороженко

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