UA

СМИ: Против Роналду и игроков "Ювентуса" открыты уголовные дела – нарушили самоизоляцию

09.10.2020, 18:34
СМИ: Против Роналду и игроков
Криштиану Роналду (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Уголовные дела открыты против футболистов Буффона, Дибалы, Куадрадо, Данило, Бентанкура и Демиры

Футболист Криштиану Роналду, а также некоторые его одноклубники накануне матча самовольно покинули самоизоляцию персонала "Ювентуса", против них открыты уголовные дела. Об этом сообщает Gazetta della sport

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации издания, после того, как двое сотрудников клуба заразились коронавирусом, все представители "старой синьоры" были вынуждены изолироваться в отеле до получения окончательных результатов анализов.

Отмечается, что Роналду и его партнеры по команде сдали к тому моменту два отрицательных теста на коронавирус. Однако по протоколу Итальянской федерации футбола изоляцию можно прекращать только после трех отрицательных тестов.

Как сообщает издание, это не устраивало лично Роналду - из-за этого он не смог бы сыграть за сборную Португалии в матче против Испании. Поэтому он самовольно решил покинуть отель.

Источник сообщает, что примеру португальца последовали остальные футболисты: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демира, а также Джанлуиджи Буффон, которые как и Роналду направились в свои национальные сборные. 

  • 5 октября сообщалось, что сборная Украины по футболу Сборная Украины из-за травм и вспышки коронавируса потеряла сразу 12 игроков перед товарищеским матчем со сборной Францией. Позднее COVID-19 обнаружили у еще двух человек
  • 8 октября у девяти футболистов и девяти работников донецкого "Шахтера" обнаружили коронавирус

Читайте также: Болельщики возвращаются на стадионы: Павелко рассказал о договоренностях с МОЗ

 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
криштиану роналду Ювентус эпидемия коронавирус самоизоляция

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новий старт" після ковіду: скільки можна заробити на красі по-українськи

Партнер проекта – EU4Business"Новий старт" після ковіду: скільки можна заробити на красі по-українськи
 