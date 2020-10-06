Футбол. Сборная Украины из-за коронавируса потеряла еще двух вратарей

Из-за травм и коронавируса с Францией не сыграют сразу 14 футболистов сборной Украины. В расположении команды остался лишь один вратарь

У вратарей сборной Украины Андрея Лунина ("Реал" Мадрид) и Юрия Панькива ("Александрия") выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Также позитивный тест на COVID-19 получил шеф-повар команды Любомир Тошич.

Все трое инфицированных находятся на самоизоляции в отеле Hyatt Regency Chantilly под Парижем. Остальные члены команды готовятся к поединку со сборной Франции, который запланирован на завтра.

Таким образом потери сборной Украины перед матчем с французами возросли до 14 человек. Главная команда страны лишилась сразу трех голкиперов, ведь ранее COVID-19 заболел основной вратарь Андрей Пятов ("Шахтер"). В расположении остался лишь один голкипер – динамовец Георгий Бущан. К слову, заболевшего Панькива экстренно довызывали в сборную как раз после объявления о заражении Пятова.

В то же время вчера в лагере сборной отмечали, что четыре игрока "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в клубе, могут присоединиться к команде после того, как получат два негативных теста на коронавирус. Сегодня сообщалось, что первый тест дал негативный результат.

У сборной впереди три матча с топ-командами: Францией (7 октября), Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

5 октября после матча с "Десной" два игрока "Шахтера", Пятов и Степаненко, получили положительный результат теста на COVID-19. Оба футболиста принимали участие в поединке.

6 октября сообщалось, что из-за травм и вспышки коронавируса в "Шахтере" с Францией не сыграют 12 футболистов сборной.

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Марк Сировой

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