Футбол. Сборная Украины перед матчем с Францией потеряла сразу 12 игроков

Впереди у сборной Украины матчи с тремя грандами футбола: Францией, Германией и Испанией. Коронавирус у игроков "Шахтера" и травмы ударили по составу

Сборная Украины из-за травм и вспышки коронавируса в "Шахтере" потеряла сразу 12 игроков перед товарищеским матчем со сборной Францией. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Сегодня 10 сборников вылетели из Борисполя в Париж, где к ним присоединятся еще 11 украинских футболистов из зарубежных чемпионатов.

В расположение главной команды страны не прибыли основной вратарь Андрей Пятов и опорный полузащитник Тарас Степаненко, у которых вчера выявили COVID-19.

Из-за болезни этих футболистов на самоизоляцию ушел весь "Шахтер". Соответственно не сыграют Жуниор Мораес, Марлос, Виктор Коваленко и Николай Матвиенко. Им сделают дополнительные тесты на коронавирус в понедельник и четверг, после чего станет ясно, смогут ли они присоединиться к сборной для участия в следующих матчах.

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В списке травмированных находятся шесть игроков: Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Владислав Супряга, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат (все – "Шахтер").

Чтобы восполнить кадровые потери, главный тренер сборной Андрей Шевченко срочно вызвал в команду Ефима Коноплю (на правах аренды из "Шахтера" выступает за "Десну"), Юрия Панькива ("Александрия") и Владимира Шепелева ("Динамо").

Для Конопли это дебютный вызов в главную команду страны. Ранее в сборную также довызвали дебютантов Александра Зубкова ("Ференцварош") и Илью Забарного ("Динамо").

Вчера после матча с "Десной" два игрока "Шахтера", Пятов и Степаненко, получили результат теста на COVID-19. Оба футболиста принимали участие в поединке.

У сборной Украины впереди три матча с топ-командами: Францией (7 октября), Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

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Марк Сировой

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