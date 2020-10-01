Футбол. УЕФА решил пустить болельщиков на матчи – не больше трети мест на стадионе

Исполком УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на матчи, если это не запрещено местными властями

Сегодня, 1 октября, исполнительный комитет УЕФА решил разрешить частичное возвращение зрителей на матчи, если это не запрещено местным законодательством, начиная с игр национальных сборных на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Как отмечается, количество зрителей будет ограничено максимум 30 процентами от соответствующей вместимости стадиона. При этом приезжих болельщиков на стадионы пока не допустят.

Подчеркивается, что матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями, и ограничение в 30% может действовать только, если ограничение, установленное местными властями, не ниже.

Зрители должны будут соблюдать социальное дистанцирование, носить маски, а также следовать требованиям по охране здоровья, установленным местными властями.

Сообщается, что решение разрешить присутствие болельщиков на стадионах УЕФА принял после состоявшегося 24 сентября в Будапеште матча Суперкубка УЕФА между Баварией и Севильей, который посетили 15 000 зрителей.

В УЕФА заявляют, что этот матч продемонстрировал готовности и способность болельщиков принимать меры предосторожности и вести себя соответствующим образом.

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Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. Киевское "Динамо" попало в группу G и донецкий "Шахтер" – в группу B.

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Наталия Медведева

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