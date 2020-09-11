Минздрав разрешил болельщикам посещать международные матчи

В ближайшее время УЕФА решит, будут ли еврокубки играть со зрителями. Украину на евроарене представят "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос"

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов одобрил возвращение болельщиков на матчи международного уровня, в частности на поединки сборной Украины, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Об этом в Facebook сообщил глава Ассоциации футбола Андрей Павелко.

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Он отметил, что окончательное решение в вопросе принимает Европейская футбольная ассоциация.

УАФ ждет успешного исхода проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который 24 сентября пройдет в Будапеште. Павелко считает, что "если все пройдет хорошо", то Украине скорее всего разрешат проводить международные поединки (при условии разрешения от местных властей и соответствующей эпидемиологической ситуации).

"Сейчас наши клубы "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" готовятся к своим первым матчей в еврокубках сезона 2020/21 и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна. Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, которая 10 и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", - добавил Павелко.

Ранее МОЗ разрешил УАФ проводить матчи премьер-лиги, Первой и Второй лиги.

Станислав Стороженко

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