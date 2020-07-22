Болельщики возвращаются на стадионы: Павелко рассказал о договоренностях с МОЗ

Пока что трибуны смогут заполняться на четверть, но если эпидемиологическая обстановка будет позволять, то это число увеличат в два раза

Министр здравоохранения Максим Степанов одобрил частичный возврат футбольных болельщиков на трибуны стадионов, сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook. Эта договоренность была достигнута в результате рабочей встречи министра с президентом УАФ.

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Болельщиков допустят на матчи плей-офф украинской Премьер-лиги за пропуск во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля. Пока что это будет тестовый режим и трибуны будут заполняться только на 25%, подчеркнул Павелко. Также, кроме соблюдения социальной дистанции, зрители должны будут придерживаться и других требований карантинного режима.

По словам Павелко, если опыт проведения этих матчей окажется положительным, а эпидемиологическая ситуация - благоприятной, в Минздраве рассмотрят возможность заполнить трибуны уже на 50%. Главная цель Украинской ассоциации футбола сейчас - вернуть болельщиков на стадионы, отметил он.

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Дарья Мостовая

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