Играть в футбол в Украине пока будут без болельщиков - Ляшко

Фото: Андрей Павелко/Facebook

В ближайшее время футбольные матчи будут проводиться в Украине без зрителей. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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В Венгрии болельщики уже могут приходить на трибуны, но разрешается занимать каждое четвертое место.

Возвращение зрителей на трибуны планируется и в Польше: с 19 июня фанаты смогут посещать матчи, но заполненность чаши стадиона должна быть не более 25%.

"Мы отслеживаем эту ситуацию, ориентируемся на Польшу, и после внедрения сегодняшних послаблений будем общаться с нашими польскими коллегами. Будем отслеживать их ситуацию роста/сдерживания количества случаев коронавирусной болезни, и принимать решение. Но пока футбольные матчи проводятся без зрителей", - сказал он.

Ранее Украинская ассоциация футбола отправила запрос в МОЗ о возможности допуска болельщиков на трибуны.

Президент ассоциации Андрей Павелко сообщал , что на начальном этапе планируется заполнять стадионы не более чем на 10-25%.