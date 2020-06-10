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Играть в футбол в Украине пока будут без болельщиков - Ляшко

Играть в футбол в Украине пока будут без болельщиков - Ляшко - Фото
Фото: Андрей Павелко/Facebook
10.06.2020, 14:24

Решение о допуске болельщиков на трибуны примут "на основании опыта других европейских стран"

В ближайшее время футбольные матчи будут проводиться в Украине без зрителей. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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В Венгрии болельщики уже могут приходить на трибуны, но разрешается занимать каждое четвертое место.

Возвращение зрителей на трибуны планируется и в Польше: с 19 июня фанаты смогут посещать матчи, но заполненность чаши стадиона должна быть не более 25%.

"Мы отслеживаем эту ситуацию, ориентируемся на Польшу, и после внедрения сегодняшних послаблений будем общаться с нашими польскими коллегами. Будем отслеживать их ситуацию роста/сдерживания количества случаев коронавирусной болезни, и принимать решение. Но пока футбольные матчи проводятся без зрителей", - сказал он.

  • Ранее Украинская ассоциация футбола отправила запрос в МОЗ о возможности допуска болельщиков на трибуны.
  • Президент ассоциации Андрей Павелко сообщал, что на начальном этапе планируется заполнять стадионы не более чем на 10-25%.

Наталия Софиенко
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