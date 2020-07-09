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09.07.2020, 11:58

Футбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фото

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Футбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фото
Футбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фото
Футбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фотоФутбол в Антарктиде. Украинские полярники сыграли со сборной трех стран – фото

Украинские полярники отметили главный праздник покорителей Антарктиды Мидвинтер, сыграв на ледяном континенте в футбол с коллегами из трех стран

Члены 25-й экспедиции Украины в Антарктиде сыграли в футбол со сборной исследователей из Норвегии и Бразилии. Об этом LIGA.net сообщили в Национальном антарктическом центре.

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Мария Микитюк, жена члена экспедиции Евгения Прокопчука, сообщила в Facebook, что матч закончился победой дружбы – 2:2. Она также опубликовала фото поединка, сделанные ее супругом.

Поединок же прошел в особую дату - 22 июня - в день летнего (а в Южном полушарии – зимнего) солнцестояния. В этот день полярники отмечают главный праздник покорителей Антарктиды – Мидвинтер. По традиции они устраивают разные соревнования: от турниров по шахматам, дартсу, бильярду, армреслингу до перетягивания каната и подтягиваний на перекладине. В этом году не остался в стороне и футбол.

На Мидвинтер также проводят традиционное "крещение" новых членов экспедиции, отметили в Центре. После купания в ледяной воде (например, в этом году температура купели у станции была почти -1,5 ⁰С) они могут гордо называть себя "настоящими полярниками".

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  • Из-за пандемии коронавируса экспедиция не смогла с первого раза добраться до Антарктиды – и вернулась в Киев.
  • В конце марта полярники вновь прибыли в Чили, прошли двухнедельную обсервацию и лишь 14 апреля отправились к Антарктиде.
  • 21 апреля украинская экспедиция спокойно добралась до ледяного континента через известный сильными ветрами и штормами пролив Дрейка.

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Фото Евгения Прокопчука, опубликованные Марией Микитюк в Facebook, и Национального антарктического центра

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Теги: футбол, антарктида, академик вернадский, полярники, мидвинтер
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