Жеребьевка ЛЧ. "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по групповому раунду: список
01.10.2020, 19:21
Лига чемпионов (фото - Facebook Лиги чемпионов) Фото: Facebook Лиги чемпионов
"Динамо" сыграет с командами Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также подопечными своего экс-тренера Сергея Реброва
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников, с которыми сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021.
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Киевский клуб попал в группу G:
- "Ювентус" Турин,
- "Барселона",
- "Динамо" Киев,
- "Ференцварош".
"Шахтер" попал в группу B:
- "Реал Мадрид",
- "Шахтер" Донецк,
- "Интер" Милан,
- "Боруссия" Менхегладбах.
Примечательно, что украинские клубы будут играть в разные дни, благодаря чему болельщики смогут посмотреть сразу два матча.
- Еврокубковый сезон для "Шахтера" только начинается, киевляне уже прошли два отборочных этапа: сначала они обыграли нидерландский АЗ со счетом 2:0, а потом бельгийский Гент с суммарным счетом 5:1.
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