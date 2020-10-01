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Жеребьевка ЛЧ. "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по групповому раунду: список

01.10.2020, 19:21
Жеребьевка ЛЧ.
Лига чемпионов (фото - Facebook Лиги чемпионов) Фото: Facebook Лиги чемпионов

"Динамо" сыграет с командами Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также подопечными своего экс-тренера Сергея Реброва

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников, с которыми сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. 

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Киевский клуб попал в группу G:

- "Ювентус" Турин,

- "Барселона",

- "Динамо" Киев,

- "Ференцварош".

"Шахтер" попал в группу B

- "Реал Мадрид",

- "Шахтер" Донецк,

- "Интер" Милан,

- "Боруссия" Менхегладбах.

Примечательно, что украинские клубы будут играть в разные дни, благодаря чему болельщики смогут посмотреть сразу два матча.

  • Еврокубковый сезон для "Шахтера" только начинается, киевляне уже прошли два отборочных этапа: сначала они обыграли нидерландский АЗ со счетом 2:0, а потом бельгийский Гент с суммарным счетом 5:1.

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Станислав Стороженко
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