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29.09.2020, 23:56

Лига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игры

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Лига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игры
Лига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игры
Лига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игрыЛига чемпионов. "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в групповой этап: яркие фото игры

Киевляне выиграли со счетом 3:0

Сегодня киевское "Динамо" в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов обыграло бельгийский "Гент" со счетом 3:0 и вышло в групповой этап самого престижного европейского турнира.

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Голы забили:

На 9-ой минуте игры счет открыл Виталий Буяльский – 1:0.

На 36-ой минует Карлос де Пена успешно реализовал пенальти – 2:0.

На 50-ой минуте Жерсон Родригес не промахнулся с 11-метрового – 3:0.

В первом поединке, который состоялся 23 сентября, "Динамо" на выезде обыграло "Гент" с минимальным преимуществом – 2:1. За киевлян отметились голами Владислав Супряга и Карлос де Пена, а за бельгийцев – Тим Кляйндист.

На прошедших выходных обе команды играли в национальных чемпионатах. "Динамо" разгромило новичка элиты украинского футбола "Минай" (4:0), а "Гент" уступил "Аут-Хеверлее Левен" (2:3).

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Теги: футбол, Лига чемпионов, динамо киев, гент
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