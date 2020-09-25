Топ-клубы Германии не пускают футболистов на матч сборной с Украиной: не хотят карантин

После матча с Украиной, футболисты должны будут проходить карантин, но руководство клубов Бундеслиги против этого

Мюнхенская "Бавария", обе "Боруссии" и "РБ Лейпциг" не хотят отпускать футболистов на матч сборных Германии и Украины из-за, по мнению их руководства, высокого уровня эпидемиологической опасности в Киеве. Поединок должен состоятся в столице 10 октября, пишет France 24.

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Проблема в том, что Украина находится в красной зоне риска для Германии и ЕС. Перед международными матчами в сентябре FIFA объявила, что игроки, которые будут играть в странах с высоким уровнем заболеваемости, должны проходить карантин.

Если проблема не разрешится в ближайшее время, то окончательно решение о том, отпускать футболистов в сборную на матч с Украиной или нет, может остаться за клубами Бундеслиги, так как они не хотят терять из-за болезни/карантинного периода своих лучших игроков.

В "Боруссии" заявили, что клуб согласится отпустить футболистов на матч при условии, что они не будут проходить карантин.

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Представитель менхегладбахской "Боруссии" отметил, что клуб уже оставил за игроками право решать, поедут ли они на матч в Украине.

Несмотря на опасения клубов, в Немецком футбольном союзе заявили, что визит в украинскую столицу продлится 36 часов, а команда будет держаться "подальше от публики".



Станислав Стороженко

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