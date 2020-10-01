Лига чемпионов УЕФА. Все итоги жеребьевки: список команд

Киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" предстоит сыграть с несколькими экс-обладателями кубка Лиги чемпионов последних годов

Сегодня вечером в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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Честь тянуть жребий была возложена на экс-футболистов лондонского "Челси" Дидье Дрогба и Флорана Малуду.

Группа А:

- "Бавария" Мюнхен,

- "Атлетико" Мадрид,

- "Зальцбург",

- "Локомотив" Москва.

Группа B:

- "Реал Мадрид",

- "Шахтёр" Донецк,

- "Интер" Милан,

- "Боруссия" Менхегладбах.

Группа С:

- "Порту",

- "Манчестер Сити",

- "Олимпиакос" Пирей,

- "Марсель".

Группа D:

- "Ливерпуль",

- "Аякс" Амстердам,

- "Аталанта" Бергамо,

- "Мидтьюланн" Хернинг.

Группа Е:

- "Севилья",

- "Челси" Лондон,

- "Краснодар",

- "Ренн".

Группа F:

- "Зенит" Санкт-Петербург,

- "Боруссия" Дортмунд,

- "Лацио" Рим,

- "Брюгге".

Группа G:

- "Ювентус" Турин,

- "Барселона",

- "Динамо" Киев,

- "Ференцварош" Будапешт.

Группа Н:

"ПСЖ" Париж,

"Манчестер Юнайтед",

"РБ Лейпциг",

"Истанбул Башакшехир" Стамбул.

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Станислав Стороженко

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