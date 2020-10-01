Лига чемпионов УЕФА. Все итоги жеребьевки: список команд
Киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" предстоит сыграть с несколькими экс-обладателями кубка Лиги чемпионов последних годов
Сегодня вечером в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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Честь тянуть жребий была возложена на экс-футболистов лондонского "Челси" Дидье Дрогба и Флорана Малуду.
Группа А:
- "Бавария" Мюнхен,
- "Атлетико" Мадрид,
- "Зальцбург",
- "Локомотив" Москва.
Группа B:
- "Реал Мадрид",
- "Шахтёр" Донецк,
- "Интер" Милан,
- "Боруссия" Менхегладбах.
Группа С:
- "Порту",
- "Манчестер Сити",
- "Олимпиакос" Пирей,
- "Марсель".
Группа D:
- "Ливерпуль",
- "Аякс" Амстердам,
- "Аталанта" Бергамо,
- "Мидтьюланн" Хернинг.
Группа Е:
- "Севилья",
- "Челси" Лондон,
- "Краснодар",
- "Ренн".
Группа F:
- "Зенит" Санкт-Петербург,
- "Боруссия" Дортмунд,
- "Лацио" Рим,
- "Брюгге".
Группа G:
- "Ювентус" Турин,
- "Барселона",
- "Динамо" Киев,
- "Ференцварош" Будапешт.
Группа Н:
"ПСЖ" Париж,
"Манчестер Юнайтед",
"РБ Лейпциг",
"Истанбул Башакшехир" Стамбул.
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