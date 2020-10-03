Футбол. Матчи сборной Украины в Киеве пройдут с болельщиками: перечень

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят 30% болельщиков

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

В КГГА объяснили, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на матчи:

9 октября. Стадион Оболонь Арена – матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября. НСК Олимпийский – матч лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии;

13 октября – НСК Олимпийский – матч лиги наций УЕФА между сборными Украины и Испании.

С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне.

22 июля глава Минздрава Максим Степанов одобрил частичное заполнение стадионов болельщиками.

11 сентября МОЗ и УАФ одобрили возвращение футбольных фанатов на матчи международного уровня, в частности, сборной и еврокубков.

Арина Толина

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