Футбол. "Динамо" просит Кличко вернуть болельщиков на матчи Лиги чемпионов

"Динамо" обещает выполнять все противоэпидемические требования, если болельщикам разрешат прийти на Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" направило письмо мэру столицы Виталию Кличко c просьбой разрешить болельщикам посещать матчи Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Динамо просит разрешить посетить поединки под эгидой УЕФА не более 30% болельщиков от вместимости трибун НСК Олимпийский до стабилизации эпидемической ситуации с коронавирусом.

В письме отмечается, что 2 октября киевские власти разрешили посетить игры национальной и молодежной сборных в ближайшие недели, но в то же время в столице действует решение о запрете на доступ зрителей к матчам от 18 августа.

"Динамо" заверяет, что если болельщикам разрешат посещать матчи, то оно выполнит все требования специального медицинского протокола Минздрава, Украинской ассоциации футбола и УЕФА.

Читайте также: Футбол. Сборная Украины перед матчем с Францией потеряла сразу 12 игроков

11 сентября МОЗ и УАФ одобрили возвращение футбольных фанатов на матчи международного уровня, в частности, сборной и еврокубков.

1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. Киевское "Динамо" попало в группу G к "Барселоне", "Ювентусу" и "Фенеренцварошу". Донецкий "Шахтер", который сейчас также играет в Киеве, встретится с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" из Менхегладбаха.

Читайте также: Футбол. Суркис оценил работу Луческу в "Динамо": Сделал что-то невероятное

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.