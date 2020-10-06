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Футбол. "Динамо" просит Кличко вернуть болельщиков на матчи Лиги чемпионов

06.10.2020, 07:43
Футбол.
НСК Олимпийский (фото - pixabay.com)

"Динамо" обещает выполнять все противоэпидемические требования, если болельщикам разрешат прийти на Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" направило письмо мэру столицы Виталию Кличко c просьбой разрешить болельщикам посещать матчи Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Динамо просит разрешить посетить поединки под эгидой УЕФА не более 30% болельщиков от вместимости трибун НСК Олимпийский до стабилизации эпидемической ситуации с коронавирусом.

В письме отмечается, что 2 октября киевские власти разрешили посетить игры национальной и молодежной сборных в ближайшие недели, но в то же время в столице действует решение о запрете на доступ зрителей к матчам от 18 августа.

"Динамо" заверяет, что если болельщикам разрешат посещать матчи, то оно выполнит все требования специального медицинского протокола Минздрава, Украинской ассоциации футбола и УЕФА.

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  • 11 сентября МОЗ и УАФ одобрили возвращение футбольных фанатов на матчи международного уровня, в частности, сборной и еврокубков. 
  • 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. Киевское "Динамо" попало в группу G к "Барселоне", "Ювентусу" и "Фенеренцварошу". Донецкий "Шахтер", который сейчас также играет в Киеве, встретится с  "Реалом", "Интером" и "Боруссией" из Менхегладбаха.

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Марк Сировой
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