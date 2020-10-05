Футбол. Суркис оценил работу Луческу в "Динамо": Сделал что-то невероятное

Президент "Динамо" Игорь Суркис положительно оценил работу главного тренера киевлян Мирча Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил первые месяцы работы Мирча Луческу в качестве главного тренера киевлян, заявив, что он "сделал что-то невероятное". Об этом Суркис заявил в эфире канала Футбол 1.

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"Мы мечтали попасть в Лигу чемпионов <...> Но всегда нам не хватало одного шага <...> Все на что-то ссылались, то на плохих игроков, то еще на что-то. А Луческу взял команду – и решил задачу", – заявил Суркис.

Также Суркис заявил, что он предлагал усилить команду: "Луческу сказал, что давайте мы сначала решим задачу, разберемся кто у нас есть. У нас много талантливой молодежи и если мы сейчас кого-то купим, то перекроем им дорогу".

"Луческу сделал что-то невероятное. Команда на подъеме. То настроение, что было раньше и сейчас – это небо и земля", – резюмировал президент "Динамо".

29 сентября "Динамо" в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов обыграло "Гент" со счетом 3:0 и вышло в групповой этап самого престижного европейского турнира.

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Владислав Сердюк

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