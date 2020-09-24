Футбол. Луческу побил рекорд Лобановского 19-летней давности

75-летний румынский тренер Мирча Луческу провел 136-й матч в еврокубках с украинскими клубами

Футбольный матч с бельгийским "Гентом" стал 136-м для тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами. Об этом сообщает Sport.ua.

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"Тем самым 75-летний "Мистер" стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности", - отмечается в сообщении.

Под руководством Луческу донецкий "Шахтер" и "Динамо" провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и два соответственно), а горняки еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и один - в Суперкубке УЕФА.

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СПРАВКА. Валерий Лобановский - экс-главный тренер ФК "Динамо" (Киев) и сборной Украины. С января 1998 по декабрь 2001 года - главный тренер сборной Украины. Лобановский попал в десятку тренеров , внесших наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году.

23 сентября на стадионе Геламко Арена в Бельгии киевское "Динамо" сыграло и выиграло первый поединок с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21.

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Арина Толина

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