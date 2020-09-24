Футбол. Луческу побил рекорд Лобановского 19-летней давности
75-летний румынский тренер Мирча Луческу провел 136-й матч в еврокубках с украинскими клубами
Футбольный матч с бельгийским "Гентом" стал 136-м для тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами. Об этом сообщает Sport.ua.
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"Тем самым 75-летний "Мистер" стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности", - отмечается в сообщении.
Под руководством Луческу донецкий "Шахтер" и "Динамо" провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и два соответственно), а горняки еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и один - в Суперкубке УЕФА.
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- 23 сентября на стадионе Геламко Арена в Бельгии киевское "Динамо" сыграло и выиграло первый поединок с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21.
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