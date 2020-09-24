Футбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фото

23 сентября на стадионе Геламко Арена в Бельгии киевское "Динамо" сыграло и выиграло первый поединок с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21.
Киевляне выиграли со счетом 2:1.
Голы забили:
На 9-й минуте Владислав Супряга вывел динамовцев вперед.
На 41-й минуте Тим Кляйндинст из "Гента" сравнял счет.
На 79-й минуте Карлос де Пена забил победный мяч в ворота бельгийцев.
Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве во вторник, 29 сентября, начало в 22.00.
Победитель противостояния по сумме двух матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.