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24.09.2020, 00:06

Футбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фото

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Футбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фото
Футбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фото
Футбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фотоФутбол. Лига чемпионов. "Гент" – "Динамо": украинцы вырвали победу – фото

Ответный матч "Динамо" – "Гент" пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 29 сентября

23 сентября на стадионе Геламко Арена в Бельгии киевское "Динамо" сыграло и выиграло первый поединок с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21.

Киевляне выиграли со счетом 2:1.

Голы забили:

На 9-й минуте Владислав Супряга вывел динамовцев вперед.

На 41-й минуте Тим Кляйндинст из "Гента" сравнял счет.

На 79-й минуте Карлос де Пена забил победный мяч в ворота бельгийцев.

Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве во вторник, 29 сентября, начало в 22.00.

Победитель противостояния по сумме двух матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

  • В прошлом квалификационном раунде киевляне сумели пройти нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0. Бельгийцы выиграли у австрийского "Рапида" со счетом 2:1, победным голом отличился украинский форвард Роман Яремчук. 
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Теги: футбол, Лига чемпионов, динамо киев, агент
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