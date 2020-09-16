Лига Чемпионов. Гол украинца Яремчука вывел Гент на киевское Динамо – видео

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Перед матчем клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Болони, у которого был конфликт с Яремчуком

Бельгийский футбольный клуб Гент обыграл австрийский Рапид в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА – 2:1, победным голом отличился украинский нападающий Роман Яремчук. 

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На 57-й минуте украинский форвард забил гол с пенальти, сделав счет 2:0 в пользу Гента. Именно этот гол стал победным для клуба. 

Примечательно, что перед матчем бельгийский клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Болони, у которого был конфликт с Яремчуком.

Бельгийцы сыграют с киевским Динамо в следующем раунде турнира, матч состоится 23 сентября.

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Теги: Роман Яремчук, Лига чемпионов, бельгия, динамо киев, гент
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