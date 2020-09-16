Футбол. Определился последний соперник "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

15 сентября бельгийский "Гент" обыграл австрийский "Рапид" со счетом 2:1. Это значит, что в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Гент" встретится с киевским "Динамо".

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Пенальти на встрече забил украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук. Также в "Генте" играют еще двое украинцев – Игорь Пластун и Роман Безус.

Вчера "Динамо" обыграло нидерландский A3 со счетом 2:0. Голы забили Родригес и Шапаренко.

Киевляне уже три сезона подряд не попадали в группу ЛЧ, в случае вылета они продолжат выступать на группой стадии Лиги Европы. Матчи плей-офф состоятся 22-23 и 29-30 сентября.

Владислав Сердюк

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