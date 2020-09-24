Тренер "Динамо" Луческу о матче с "Гентом": Надеялся, что мы сможем забить еще пару голов

"Мы должны были больше верить в себя", – посетовал наставник "Гента" Вим Де Деккер после домашнего матча на стадионе Геламко Арена в Бельгии

Киевское "Динамо" эффективно начало вчерашний поединок с бельгийским "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21, забило быстрый гол, но позволило противнику перехватить инициативу и отквитать мяч. Тем не менее главным в этой игре был результат – 2:1 в пользу киевлян, и главный тренер "Динамо" Мирча Луческу им очень доволен, о чем сообщил на послематчевой пресс-конференции.

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"Я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперник, поймав кураж, создал давление на наших защитников и заработал стандарт, с которого и отыгрался в первом тайме. Второй тайм дался нам лучше", – сказал наставник киевлян.

Луческу отметил, что игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое. Было также много контактной борьбы, из-за чего он решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, "поскольку очень тяжело входить в такую игру".

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Главный тренер "Гента" Вим Де Деккер посетовал, что то, чего он хотел избежать в игре, сбылось на поле.

"Мы знали, что "Динамо" – команда, которая будет ждать наших ошибок и постарается воспользоваться ними. Что они и сделали. Во втором тайме мы снова наделали ошибок, оставшись в меньшинстве, и упустили много возможностей", – качает он головой.

Бельгийцы осознают, что теперь будет очень непросто в ответной игре, но не теряют бодрости духа: "Будет неправильно сказать, что мы складываем оружие. Мы будем готовиться, чтобы постараться выиграть с нужным счетом в Киеве".

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Евгений Пилипенко

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