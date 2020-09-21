Сборная Украины по бодибилдингу и фитнесу взяла первенство Европы – Кулеба им помог

Украинская нацсборная по бодибилдингу и фитнесу взяла первое место на чемпионате Европы, который проходил в Испании

Национальная сборная по бодибилдингу и фитнесу взяла первое командное место на чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации бодибилдинга.

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Чемпионат проходил с 16 по 21 сентября в испанском городе Санта-Сусанна. На соревнования приехали более 400 атлетов из 25 стран.

В аэропорту Барселоны украинские спортсмены столкнулись с "бюрократическими препятствиями", которые им помог разрешить министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он рассказал в Facebook, что изначально украинцев не выпускали из аэропорта. Однако они все же въехали в Испанию благодаря усилиям украинских дипломатов, которым Кулеба дал поручение помочь спортсменам.

В результате украинцы взяли первое командное место на чемпионате, общекомандное первое место среди женщин, третье общекомандное среди мужчин, а также первое общекомандное среди юниоров.

Также спортсмены взяли 12 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей в соревнованиях мужчин и женщин; две золотых, серебряную и бронзовую в юниорах и юниорках; шесть золотых, серебряную и бронзовую в ветеранах.

31 июля стало известно, что Украина хочет попробовать получить право провести Олимпиаду в 2028 или 2030 году.

Владислав Сердюк

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