Украина готовится к конкурсу на проведение Олимпиады – ОП

Украина хочет попробовать получить право провести Олимпиаду в 2028 или 2030 году, отмечают в Офисе президента

Украина готовится к участию в конкурсе на право проведения Олимпийских игр. Об этом сообщил глава Офиса президента Адрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

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Чиновник отметил, что, по поручению президента Владимира Зеленского, ОП и Национальный олимпийский комитет работают над приездом в Украину главы Международного олимпийского комитета.

Это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр, отметил он.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что глава НОК Сергей Бубка работает над участием в конкурсе на проведение летней Олимпиады 2028 года, или же зимней 2030-го.

мэр Львова Андрей Садовый В октябре 2019-го заявил , что город готов принять участвовать в конкурсе за право провести зимнюю Олимпиаду 2030 года и зимнюю юношескую Олимпиаду 2028-го.

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Марк Сировой

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