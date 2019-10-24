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Львов претендует на проведение сразу двух Олимпиад

Львов претендует на проведение сразу двух Олимпиад - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.10.2019, 21:34

Город хочет подать заявку на принятие зимних и юношеских зимних Игр

Львов готов принять участие в конкурсе за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, а также проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый во время открытой встречи с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

"Сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине - очень правильное. Работа над этим вопросом сложная, но у нас есть достаточно времени, чтобы все спланировать и построить нужную инфраструктуру. Давайте работать и двигаться в этом направлении", - сказал Бубка.

Подавать заявки на право проведения Олимпийских игр в 2030 году можно будет в 2020-ом.

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Львов Олимпиада андрей садовый
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