Панда и фонарик. Представлены талисманы Олимпиады-2022: видео

Фото: twitter.com/Beijing2022

Сегодня, 17 сентября, оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, представил талисманы - это панда Бин Двэнь Двэнь (Bing Dwen Dwen) и фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon).

Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Организаторы пояснили, что у Бин Двэнь Двэнь костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта - эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром.

Первый иероглиф в имени панды означает "лед" и символизирует чистоту и силу. Фигура панды символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Традиционный китайский красный фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпийских игр. Первый иероглиф в имени символа означает "снег", и символизирует красоту и чистоту зимних видов спорта.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.

В июне Международный олимпийский комитет принял решение, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.

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