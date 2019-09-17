Панда и фонарик. Представлены талисманы Олимпиады-2022: видео

Сегодня, 17 сентября, оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, представил талисманы - это панда Бин Двэнь Двэнь (Bing Dwen Dwen) и фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon).
Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019
Организаторы пояснили, что у Бин Двэнь Двэнь костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта - эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром.
Первый иероглиф в имени панды означает "лед" и символизирует чистоту и силу. Фигура панды символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.
Традиционный китайский красный фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпийских игр. Первый иероглиф в имени символа означает "снег", и символизирует красоту и чистоту зимних видов спорта.
#ShueyRhonRhon is here to light the way to #Beijing2022. Watch below to find out more about this lovable lantern child! pic.twitter.com/PFi4hKU0dx— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.
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