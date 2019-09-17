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Панда и фонарик. Представлены талисманы Олимпиады-2022: видео

Панда и фонарик. Представлены талисманы Олимпиады-2022: видео - Фото
Фото: twitter.com/Beijing2022
17.09.2019, 16:48

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года

Сегодня, 17 сентября, оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, представил талисманы - это панда Бин Двэнь Двэнь (Bing Dwen Dwen) и фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon).

Организаторы пояснили, что у Бин Двэнь Двэнь костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта - эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром.

Первый иероглиф в имени панды означает "лед" и символизирует чистоту и силу. Фигура панды символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Традиционный китайский красный фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпийских игр. Первый иероглиф в имени символа означает "снег", и символизирует красоту и чистоту зимних видов спорта.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.

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