Названо место проведения зимних Олимпийских игр 2026

Фото: twitter.com/Olympics

Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо. Такое решение принял Международный олимпийский комитет в Лозанне сегодня, 24 июня, по итогам голосования. Об этом сообщается в Тwitter Олимпийского комитета.

В Кортина д'Ампеццо проходили Зимние Олимпийские игры 1956 года. Зимние Олимпийские игры 1944 года должны были состояться в Кортина-д’Ампеццо, но были отменены из-за Второй мировой войны.

Летние Олимпийские игры в Токио 2020 состоятся с 24 июля по 9 августа.

В Японии 10 мая в продажу для граждан страны поступили билеты на Летнюю Олимпиаду в Токио-2020. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 2500 иен ($23, - ред.) до 300 000 иен ($2730, - ред.) за лучшие места. Лучшие места на финальные соревнования по бегу мужчин на 100 метров будут стоить 130 000 иен ($1200, - ред. ).

28 февраля сообщалось, что организаторы Олимпийский игр-2020 в Токио приняли решение запретить курение табачных изделий и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах.