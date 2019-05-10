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10.05.2019, 11:28

Олимпиада-2020: в Японии стартовали продажи билетов

Олимпиада-2020: в Японии стартовали продажи билетов - Фото
Фото: EPA

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа

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В Японии 10 мая в продажу для граждан страны поступили билеты на Летнюю Олимпиаду в Токио-2020. Об этом сообщает Радио Свобода.

Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 2500 иен ($23, - ред.) до 300 000 иен ($2730, - ред.) за лучшие места. Лучшие места на финальные соревнования по бегу мужчин на 100 метров будут стоить 130 000 иен ($1200, - ред. ). 

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Первые продажи билетов в лотерее будут разыгрываться исключительно для граждан Японии до 28 мая.

Согласно официальным сообщениям, только за сутки до старта продаж в режиме онлайн зарегистрировались 180 000 желающих получить билет на Олимпиаду.

Летние Олимпийские игры в Токио 2020 состоятся с 24 июля по 9 августа.

28 февраля сообщалось, что организаторы Олимпийский игр-2020 в Токио приняли решение запретить курение табачных изделий и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах.

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Теги: продажа, билеты, Олимпиада, Токио
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