Олимпиада-2020: в Японии стартовали продажи билетов

Фото: EPA

В Японии 10 мая в продажу для граждан страны поступили билеты на Летнюю Олимпиаду в Токио-2020. Об этом сообщает Радио Свобода.

Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 2500 иен ($23, - ред.) до 300 000 иен ($2730, - ред.) за лучшие места. Лучшие места на финальные соревнования по бегу мужчин на 100 метров будут стоить 130 000 иен ($1200, - ред. ).

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Первые продажи билетов в лотерее будут разыгрываться исключительно для граждан Японии до 28 мая.

Согласно официальным сообщениям, только за сутки до старта продаж в режиме онлайн зарегистрировались 180 000 желающих получить билет на Олимпиаду.

Летние Олимпийские игры в Токио 2020 состоятся с 24 июля по 9 августа.

28 февраля сообщалось, что организаторы Олимпийский игр-2020 в Токио приняли решение запретить курение табачных изделий и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах.