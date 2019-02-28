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28.02.2019, 15:48

Япония введет полный запрет на курение на Олимпиаде-2020 в Токио

Япония введет полный запрет на курение на Олимпиаде-2020 в Токио - Фото
Фото: ЕРА

При этом в целом в стране довольно терпимое отношение к табаку, в половине заведений общественного питания можно курить

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Организаторы Олимпийский игр-2020 в Токио приняли решение запретить курение табачных изделий и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что запрет будет более строгим, чем на двух последних летних Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

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В прошлом году Япония законодательно запретила курение в общественных заведениях, но эта мера исключает примерно половину всех баров и ресторанов.

В стране разрешена реклама табака на телевидении, сигаретные пачки не содержат графических предупреждений о вреде для здоровья, а табак дешев по сравнению с другими крупными городами.

Агентство отмечает, что японское правительство имеет большую долю в табачном бизнесе. Ей принадлежит треть акций крупнейшей сигаретной компании Japan Tobacco Inc.

До 1985 года эта отрасль была государственной монополией в Японии и до сих пор является источником крупных налоговых поступлений.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, в Японии курят 32,7% мужчин, в Соединенных Штатах - 24,4%.

Недавно журналисты японского телеканала TBS засняли, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курит на железнодорожном вокзале в китайском Нанкине.

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Теги: сигареты, табак, Олимпиада, Токио, курение
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