Ким Чен Ына поймали с сигаретой на китайском вокзале: видео

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Сестра держала для него хрустальную пепельницу

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Журналисты японского телеканала TBS засняли, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курит на железнодорожном вокзале в китайском Нанкине. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Ким - заядлый курильщик, и за несколько часов до прибытия в Ханой вышел на перрон на перекур во время утренней остановки в Нанкине.

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На видео было видно, как Ким закуривает сигарету и разговаривает с северокорейскими чиновниками. Видно, что его сестра Ким Йо Чонг, одна из самых влиятельных личностей в КНДР, держит в руках хрустальную пепельницу.

На платформе также можно увидеть популярную северокорейскую певицу и дипломата Хён Сон Воль. Включение ее в состав делегации Кима вызвало предположение, что частью соглашений, которые достигнут Вашингтон и Пхеньян на этой неделе, могут стать культурные мероприятия как наиболее простые шаги для улучшения отношений.

25 февраля австралийский комик Говард Икс, часто пародирующий Кима, был вынужден уехать из Вьетнама накануне саммита американского президента Дональда Трампа с лидера КНДР.

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Теги: ким чен ын, сигареты, курение
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