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25.06.2019, 23:25

Спорт. В программу Олимпийских игр включили четыре новых вида

Спорт. В программу Олимпийских игр включили четыре новых вида - Фото
Фото: olympic.org

Брейкданс, серфинг, скалолазание и скейтбординг предварительно включили в программу Олимпиады 2024 в Париже

Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

По словам президента организации Томаса Баха, эти четыре дисциплины соответствуют программе развития олимпийского движения МОК.

"Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением", - отметил Бах.

Отмечается, что окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 МОК примет в декабре 2020 года.

Читайте также: Исключат ли бокс из программы Олимпийских игр. МОК принял решение

Вчера сообщалось, что зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо. 

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Теги: Олимпиада, спорт
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