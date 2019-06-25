Спорт. В программу Олимпийских игр включили четыре новых вида

Фото: olympic.org

Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

По словам президента организации Томаса Баха, эти четыре дисциплины соответствуют программе развития олимпийского движения МОК.

"Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением", - отметил Бах.

Отмечается, что окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 МОК примет в декабре 2020 года.

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Вчера сообщалось, что зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.